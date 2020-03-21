Гірн назвал условия боя Джошуа – Пулев

Эдди Гірн прокомментировал бой Джошуа – Пулев

#Джошуа, #Пулев, #бокс

Источник – sport.ua.

Бой Энтони Джошуа с Кубратом Пулевым может состояться в запланированную дату.

Об этом рассказал промоутер Эдди Гірн.

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“Мы по-прежнему ориентируемся на 20 июня и регулярно поддерживаем связь с Тоттенхэмом. Если сезон футбольной Премьер-лиги будет продолжен. То нам, скорее всего, придется перенести бой на июль. Но сейчас основная дата – 20 июня”, – сказал Гірн.

Напомним, поединки Джошуа и Усика могут перенести.