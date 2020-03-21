Спенс: Поединок с Кроуфордом состоится в этом году или в следующем

Поединка может помешать авария Эррола Спэнса
#Спенс, #Кроуфорд
Источник – Boxing Scene.
В этом году планируется провести бой между чемпионом WBC и IBF в полусреднем весе Ерролом Спенсом и чемпион WBO в этой весовой категории Теренсом Кроуфордом.
Об этом рассказал сам Спенс портала Boxing Scene.
“Поединок с Кроуфордом состоится в этом году или в следующем. Мы собираемся драться. Если же мы не подеремся в этом году, то это определенно случится в следующем”, – сказал Спенс.
Напомним, Спенс и Кроуфорд лично договорились об объединительном бое.
Источник: champion.com.ua