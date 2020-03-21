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Бокс

Спенс: Поединок с Кроуфордом состоится в этом году или в следующем

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Поединка может помешать авария Эррола Спэнса

#Спенс, #Кроуфорд

Источник – Boxing Scene.

В этом году планируется провести бой между чемпионом WBC и IBF в полусреднем весе Ерролом Спенсом и чемпион WBO в этой весовой категории Теренсом Кроуфордом.

Об этом рассказал сам Спенс портала Boxing Scene.

“Поединок с Кроуфордом состоится в этом году или в следующем. Мы собираемся драться. Если же мы не подеремся в этом году, то это определенно случится в следующем”, – сказал Спенс.

Напомним, Спенс и Кроуфорд лично договорились об объединительном бое.

Источник: champion.com.ua
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