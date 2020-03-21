Усик: Я хочу драться с Джошуа и Фьюри

Александр Усик прокомментировал своих следующих соперников

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Источник – ua.tribuna.com.

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) хочет драться с лучшими боксерами мира.

Об этом рассказал сам боксер.

“Я усердно работаю над тем, чтобы завоевать все титулы в супертяжелом весе. Я хочу драться и с Энтони Джошуа, и с Тайсоном Фьюри.

Мне нужно оставаться активным. Мне нужно боксировать. Если ваша профессия активная – это хорошо, если нет – плохо”, – рассказал Усик.