Усик: Я не нуждаюсь в отдыхе

Украинец продолжает готовиться к бою с Чисорой

#Усик #Чизора

Источник – 24boxing.com.ua.

Украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) немного изменил свою подготовку к поединку против британца Дерека Чисоры (31-9, 22 КО).

Об этом недавно рассказал Александр.

“Я буду изолирован в лагере, а в остальном – все,как обычно. Но каждое воскресенье буду видеть семью и ходить в церковь. Я люблю бокс и не нуждаюсь в отдыхе. У меня есть жена и трое детей, которые с этим помогают. Но еще больше я расслаблен в тренировочных лагерях”, – заявил боксер.