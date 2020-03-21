Усик не планирует реванш с Гасієвим

Александр Усик прокомментировал реванш с Муратом Гасієвим

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Источник – Чемпион.

Бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик (17-0, 13 КО) указал при каких условиях он может выйти на второй поединок против россиянина Мурата Гассіева (26-1, 19 КО).

Об этом боксер рассказал в Instagram.

“Меня часто спрашивают, что я могу сказать про Мурата Гассіеве. Замечательный спортсмен и воспитанный человек. Благодарность родителям за воспитание такого мужа. Хотел бы я провести с ним еще один поединок? Если это будет иметь смысл, то почему бы и нет? Сейчас я об этом не думал. Не знаю, хочу или не хочу. Даже не могу ответить вам на этот вопрос. Если это будет выгодно нам обоим, то можно провести бой”, – рассказал Усик.

Ранее, Усик повторил невероятный трюк Ломаченко.