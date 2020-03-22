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Бокс

Пакьяо – о коронавирус: Я не боюсь умереть

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Спортсмен готов пожертвовать жизнью ради людей

#Пакьяо, #коронавирус

Источник – Manila Bulletin.

Обладатель титула WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо готов пожертвовать своей жизнью ради помощи людям.

Об этом заявил сам спортсмен

“Я не боюсь умереть. Я хочу помогать людям. Слишком много людей проживают на улицах, ведь им некуда пойти.

Если ты лидер, то должен решиться на многое. Нужно демонстрировать, что ты вместе с людьми. Это очень важно для них.

Я рос в нищете и знаю, как это. Буду всем помогать”, – сказал Пакьяо.

Ранее, Пакьяо рассказал, когда вернется в ринг.

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Напомним, Пакьяо стал автором невероятного рекорда.

Источник: champion.com.ua
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