Пакьяо – о коронавирус: Я не боюсь умереть

Спортсмен готов пожертвовать жизнью ради людей

#Пакьяо, #коронавирус

Источник – Manila Bulletin.

Обладатель титула WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо готов пожертвовать своей жизнью ради помощи людям.

Об этом заявил сам спортсмен

“Я не боюсь умереть. Я хочу помогать людям. Слишком много людей проживают на улицах, ведь им некуда пойти.

Если ты лидер, то должен решиться на многое. Нужно демонстрировать, что ты вместе с людьми. Это очень важно для них.

Я рос в нищете и знаю, как это. Буду всем помогать”, – сказал Пакьяо.