Пакьяо – о коронавирус: Я не боюсь умереть

Спортсмен готов пожертвовать жизнью ради людей
#Пакьяо, #коронавирус
Источник – Manila Bulletin.
Обладатель титула WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо готов пожертвовать своей жизнью ради помощи людям.
Об этом заявил сам спортсмен
“Я не боюсь умереть. Я хочу помогать людям. Слишком много людей проживают на улицах, ведь им некуда пойти.
Если ты лидер, то должен решиться на многое. Нужно демонстрировать, что ты вместе с людьми. Это очень важно для них.
Я рос в нищете и знаю, как это. Буду всем помогать”, – сказал Пакьяо.
Ранее, Пакьяо рассказал, когда вернется в ринг.
Напомним, Пакьяо стал автором невероятного рекорда.
Источник: champion.com.ua