Арум: Оставьте Пакьяо в покое, он старый и неконкурентоспособный

Арум оценил возможность боя Пакьяо – Кроуфорд
#Арум, #Пакьяо
Источник – Fight Hub TV.
Чемпион WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо раньше не хотел драться с чемпионом WBO Теренсом Кроуфордом.
Об этом заявил руководитель Top Rank Боб Арум.
“Пакьяо не хочет драться. Оставьте его в покое, он старый. Он не хочет драться с Кроуфордом, он не хотел драться с ним, когда я был его промоутером.
Пакьяо не конкурент Кроуфорд. Он все еще великий боец, но он неконкурентоспособен”, – сказал Арум.
Ранее, Арум решил перенести поединок Ломаченко и Лопеса.
Источник: champion.com.ua