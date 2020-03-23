Арум: Оставьте Пакьяо в покое, он старый и неконкурентоспособный

Арум оценил возможность боя Пакьяо – Кроуфорд

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Источник – Fight Hub TV.

Чемпион WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо раньше не хотел драться с чемпионом WBO Теренсом Кроуфордом.

Об этом заявил руководитель Top Rank Боб Арум.

“Пакьяо не хочет драться. Оставьте его в покое, он старый. Он не хочет драться с Кроуфордом, он не хотел драться с ним, когда я был его промоутером.

Пакьяо не конкурент Кроуфорд. Он все еще великий боец, но он неконкурентоспособен”, – сказал Арум.