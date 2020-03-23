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Бывший чемпион мира по боксу завершил карьеру

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Лопесу сейчас 36 лет

#Лопес

Источник – Главком.

36-летний боксер из Пуэрто-Рико Хуан Мануэль Лопес объявил о завершении своей славной карьеры.

Об этом сообщает Главком.

Хуан Мануэль или просто Хуанма Лопес (36-1-6, 32 КО) был чемпионом мира в двух весовых категориях – втором легчайшем и полулегком.

В 2008 году в бою с мексиканцем Даниэле Понсе де Леоном Хуанма Лопес завоевал титул WBO во втором наилегчайшем весе, а в январе 2010 года ему удалось завоевать пояс чемпиона WBO в полулегком весе после победы над Стивеном Луєвано с США.

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В последнее время Хуан Мануэль выступал не очень успешно, выиграв лишь два боя из последних шести поединков.

Последним боем в карьере пуэрториканца стала встреча с аргентинцем Эмильяно Мартином Гарсия в мае 2019 года, завершился вничью.

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Источник: champion.com.ua
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