Бывший чемпион мира по боксу завершил карьеру

Лопесу сейчас 36 лет
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Источник – Главком.
36-летний боксер из Пуэрто-Рико Хуан Мануэль Лопес объявил о завершении своей славной карьеры.
Об этом сообщает Главком.
Хуан Мануэль или просто Хуанма Лопес (36-1-6, 32 КО) был чемпионом мира в двух весовых категориях – втором легчайшем и полулегком.
В 2008 году в бою с мексиканцем Даниэле Понсе де Леоном Хуанма Лопес завоевал титул WBO во втором наилегчайшем весе, а в январе 2010 года ему удалось завоевать пояс чемпиона WBO в полулегком весе после победы над Стивеном Луєвано с США.
В последнее время Хуан Мануэль выступал не очень успешно, выиграв лишь два боя из последних шести поединков.
Последним боем в карьере пуэрториканца стала встреча с аргентинцем Эмильяно Мартином Гарсия в мае 2019 года, завершился вничью.
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