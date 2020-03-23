Хитров: Усатом будет не легко с Чисорой

Евгений Хитров прокомментировал бой Усик – Чисора

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Источник – ua.tribuna.com.

Александр Усик (17-0, 13 КО) будет иметь трудности в поединке с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).

Об этом рассказал украинский боксер средней весовой категории Евгений Хитров (20-2, 17 КО)

“Я думаю, Усатому будет нелегко, но и Чисора тоже поймет, что такое опыт, скорость и движение по рингу.

Для меня Усик фаворит в этом бою. Примерно 60-65% на 40-35% “, – рассказал Хитров.