Вторник, 24 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксХитров: Усатом будет не легко с Чисорой
Бокс

Хитров: Усатом будет не легко с Чисорой

AdminНет комментариев
Добавлено

Евгений Хитров прокомментировал бой Усик – Чисора

#Усик #Чисора

Источник – ua.tribuna.com.

Александр Усик (17-0, 13 КО) будет иметь трудности в поединке с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).

Об этом рассказал украинский боксер средней весовой категории Евгений Хитров (20-2, 17 КО)

“Я думаю, Усатому будет нелегко, но и Чисора тоже поймет, что такое опыт, скорость и движение по рингу.

Для меня Усик фаворит в этом бою. Примерно 60-65% на 40-35% “, – рассказал Хитров.

Напомним, Усик в тройке лучших супертяжей мира.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

четыре × пять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Усик отказался сдать финальный бой чемпионата мира

Усик в тройке лучших супертяжей мира

Бывший чемпион мира по боксу завершил карьеру

Арум: Оставьте Пакьяо в покое, он старый и неконкурентоспособный

Пакьяо – о коронавирус: Я не боюсь умереть

Закрыть