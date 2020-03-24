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Бой Джошуа – Пулев может не состояться

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Эдди Гірн прокомментировал бой Джошуа – Пулев

#Джошуа, #Пулев

Источник – isport.ua.

Бой между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, ІBF и IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и претендентом по линии IBF Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО) может не состояться 20 июня.

Об этом рассказал промоутер британца Эдди Гірн.

“У нас есть запасной вариант – 25 июля. В таком случае поединок пройдет там же, на арене Тоттенхэма. Однако это произойдет в том случае, если восстановится АПЛ. Дата поединка висит в воздухе, но мы надеемся, что 20 июня будет свободным.

На прошлой неделе мы говорили о том, что делать с боями в марте и апреле. Теперь мы обсуждаем поединки в мае. Наверное, в течение следующих двух недель мы решим, что делать с вечерами бокса в июне и июле.

Энтони все понимает, он будет рад провести поединок в конце июля. Он очень не хочет, чтобы бой прошел позже. Для него важно боксировать дважды за год, однако еще важнее справиться с коронавирусом”, – рассказал Гірн.

Напомним, Усик в тройке лучших супертяжей мира.

Источник: champion.com.ua
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