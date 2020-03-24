Бой Усик – Чисора перенесут через коронавирус

Эдди Гірн прокомментировал бой Усик – Чисора

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Источник – isport.ua.

Бой между бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком и британским суперваговиком Дереком Чисорой будет перенесен.

Об этом рассказал промоутер Эдди Гірн.

“Думаю, что бой Усика с Чисорой придется перенести. Также будет перенесен поединок Александра Поветкина и Диллиан Уайта. Мы сделаем официальные объявления о судьбе обоих боев на неделе. Как бы там ни было, в данный момент шансы провести боксерские бои в мае и даже в июне крайне ограничены.

Дело даже не в карантине. Нужно время, чтобы люди обрели уверенность и захотели снова выйти на улицу. Публика будет скучать по спорту. Но сразу ничего не будет, людям нужно доверие”, – рассказал Гірн.