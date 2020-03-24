Фьюри: Послушайте Бориса и сидите дома

Тайсон Фьюри прокомментировал пандемию коронавирус

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Источник – ua.tribuna.com.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри призвал всех сидеть дома.

Об этом рассказал сам боксер.

“Надеюсь, что все чувствую себя хорошо, остаетесь дома в безопасности и не выходите на улицу.

Послушав, что сказал премьер-министр Борис Джонсон, я воспринял это очень серьезно. Давайте вместе бороться против коноравірусу как нация, как семья, как команда, и сделаем все возможное, чтобы помочь другим не заразиться вирусом.

Оставайтесь дома, это очень, очень важно. Послушайте Бориса и оставайтесь дома”, – рассказал Фьюри.