Фьюри: Послушайте Бориса и сидите дома

Тайсон Фьюри прокомментировал пандемию коронавирус
#Фьюри, #коронавирус
Источник – ua.tribuna.com.
Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри призвал всех сидеть дома.
Об этом рассказал сам боксер.
“Надеюсь, что все чувствую себя хорошо, остаетесь дома в безопасности и не выходите на улицу.
Послушав, что сказал премьер-министр Борис Джонсон, я воспринял это очень серьезно. Давайте вместе бороться против коноравірусу как нация, как семья, как команда, и сделаем все возможное, чтобы помочь другим не заразиться вирусом.
Оставайтесь дома, это очень, очень важно. Послушайте Бориса и оставайтесь дома”, – рассказал Фьюри.
Напомним, Усик хочет драться с Джошуа и Фьюри.
Источник: champion.com.ua