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Бокс

Гірн: В этом году боксерских поединков может и не быть

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Промоутер сделал свой худший прогноз

#Гірн, #коронавирус

Источник – Boxingnews24.

Бокс после остановки через коронавірусну пандемии может и не вернуться в 2020 году.

Об этом заявил промоутер Эдди Гірн.

“В этом году может и не быть боксерских поединков. Это маловероятно, но кто знает. Прямо сейчас лучшим сценарием является возврат бокса в июне. Реалистичный сценарий – июль.

Возможны варианты, что это будет сентябрь, октябрь, ноябрь, январь, февраль.

Сейчас важно прислушиваться к соответствующих органов и правильно действовать, чтобы справиться с этим как можно быстрее”, – сказал Гірн.

Ранее, Усик отказался сдать финальный бой чемпионата мира.

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Напомним, Усик в тройке лучших супертяжей мира.

Источник: champion.com.ua
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