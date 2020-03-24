Гірн: В этом году боксерских поединков может и не быть

Промоутер сделал свой худший прогноз
#Гірн, #коронавирус
Источник – Boxingnews24.
Бокс после остановки через коронавірусну пандемии может и не вернуться в 2020 году.
Об этом заявил промоутер Эдди Гірн.
“В этом году может и не быть боксерских поединков. Это маловероятно, но кто знает. Прямо сейчас лучшим сценарием является возврат бокса в июне. Реалистичный сценарий – июль.
Возможны варианты, что это будет сентябрь, октябрь, ноябрь, январь, февраль.
Сейчас важно прислушиваться к соответствующих органов и правильно действовать, чтобы справиться с этим как можно быстрее”, – сказал Гірн.
Ранее, Усик отказался сдать финальный бой чемпионата мира.
Напомним, Усик в тройке лучших супертяжей мира.
Источник: champion.com.ua