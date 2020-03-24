Сиренко: Чисора может применять грязные приемы

Владислав Сиренко прокомментировал бой Усик – Чисора

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Источник – ua.tribuna.com.

Украинском суперважковаговику Александру Усику (17-0, 13 КО) буду тяжело в поединке против Дерека Чисоры (32-9, 23 КО).

Об этом рассказал непобедимый украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (13-0, 12 КО) дал прогноз на бой между).

“Думаю, что это будет самый тяжелый бой в карьере для Александра Усика, потому что Чисора очень опытный и боксер, который сильно бьет. Думаю, что Дерек будет применять любые приемы, чтобы ударить Усика.

А насколько грязным он может быть, мы помним со времен боя против Кличко. Плюс ко всему, у Александра был долгий простой без боев, что тоже играет против него. Но, я верю в его победу”, – сказал Сиренко.