Валуев придумал новые клички собакам

#коронавирус, #Валуев

Источник – Чемпион.

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев называет своих собак коронавірусами.

Об этом бывший боксер написал в Instagram.

“Теперь зову их коронавірусами. Везде хотят пролезть”, – написал Валуев.

Просмотреть это сообщение в Instagram Теперь зову ых коронавирусами. Везде хотят пролезть. Сообщение, распространенный Николай Валуев (@nickvaluev) 23 Мар 2020 г. в 7:43 PDT

Ранее, врач Арсенала отмечал, что официальные цифры по коронавирус в России нужно умножать минимум на 100.