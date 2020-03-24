Валуев придумал новые клички собакам
#коронавирус, #Валуев
Источник – Чемпион.
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев называет своих собак коронавірусами.
Об этом бывший боксер написал в Instagram.
“Теперь зову их коронавірусами. Везде хотят пролезть”, – написал Валуев.
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Теперь зову ых коронавирусами. Везде хотят пролезть.
Ранее, врач Арсенала отмечал, что официальные цифры по коронавирус в России нужно умножать минимум на 100.
Источник: champion.com.ua