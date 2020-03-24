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Бокс

Валуев называет своих собак коронавірусами

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Валуев придумал новые клички собакам

#коронавирус, #Валуев

Источник – Чемпион.

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев называет своих собак коронавірусами.

Об этом бывший боксер написал в Instagram.

“Теперь зову их коронавірусами. Везде хотят пролезть”, – написал Валуев.

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Теперь зову ых коронавирусами. Везде хотят пролезть.

Сообщение, распространенный Николай Валуев (@nickvaluev) 23 Мар 2020 г. в 7:43 PDT

Ранее, врач Арсенала отмечал, что официальные цифры по коронавирус в России нужно умножать минимум на 100.

Источник: champion.com.ua
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