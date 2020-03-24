WBO перенесла бой Ломаченко – Лопес

Поединок в мае не состоится

#Лопес, #Ломаченко

Источник – Чемпион.

Всемирная боксерская организация (WBO) через пандемию коронавирус перенесла все бои как минимум на июнь 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Таким образом, бой чемпиона мира WBO, WBC (Всемирного боксерского совета) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легком весе (до 61,2 кг) против обладателя титула IBF (Международной боксерской федерации) Теофімо Лопеса будет перенесено. Бой должен был состояться 30 мая.

Ломаченко задолго до официального решения досрочно прекратил тренировочный лагерь в США и вернулся в Украину.

Ранее, Лопес Ломаченко обвинил в срыве переговоров.