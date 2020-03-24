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WBO перенесла бой Ломаченко – Лопес

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Поединок в мае не состоится

#Лопес, #Ломаченко

Источник – Чемпион.

Всемирная боксерская организация (WBO) через пандемию коронавирус перенесла все бои как минимум на июнь 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Таким образом, бой чемпиона мира WBO, WBC (Всемирного боксерского совета) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легком весе (до 61,2 кг) против обладателя титула IBF (Международной боксерской федерации) Теофімо Лопеса будет перенесено. Бой должен был состояться 30 мая.

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Ломаченко задолго до официального решения досрочно прекратил тренировочный лагерь в США и вернулся в Украину.

Ранее, Лопес Ломаченко обвинил в срыве переговоров.

Источник: champion.com.ua
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