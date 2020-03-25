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Бокс

Кличко – в ТОП-3 самых старых чемпионов в 135-летней истории хевівейту

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#Кличко

Источник – Чемпион.

25 марта Владимиру Кличко исполнится 44 года. Вопрос о его возвращении в ринг и до сих пор живо обсуждается фанами бокса. Владимир в ответах не отрицал, что мотивацией для него может быть только одна вещь – побить рекорд американца Джорджа Формена (лишился титула чемпиона IBF в 46 лет и 170 дней). Кстати, в рейтинге старейших чемпионов хевівейту в 135-летней истории профессионального бокса вторую строчку занимает Виталий Кличко, который завершил свою боксерскую карьеру в ранге действующего чемпиона мира WBC. На момент объявления о завершении карьеры 16 декабря 2013 года) украинцу было 42 года 150 дней . На третьей строчке – Владимир Кличко, который владел чемпионскими титулами WBA, IBF и WBO в 39 лет 248 дней.

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Леннокс Льюис, как и Виталий Кличко ушел из бокса в ранге действующего чемпиона WBC в 38 лет 157 дней (украинец превзошел достижение британца на 4 года). В активе Леннокса шестое место и преимущество на 22 дня еще над одной легендой бокса Эвандером Холифилдом (остался чемпионского титула WBA в 38 лет 135 дней). Эвандер в рейтинге седьмой. Восьмой – южноамериканец Корри Сандерс (38 лет 25 дней), в котором Виталий Кличко не позволил подняться выше, нокаутировал Корри 24 апреля 2004 года в бою, на кону которого стоял чемпионский титул WBC. Девятое место у Ларри Холмса (37 лет 122 дня), десятое – у Мухаммеда Али (37 лет 274 дня).

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Кличко – в ТОП-3 найстарших чемпіонів в 135-річній історії хевівейту

Кто знает, возможно, точку в этом рейтинге один из наших соотечественников еще не поставил…

Максим Розенко, Чемпион

 

Источник: champion.com.ua
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