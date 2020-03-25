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Пулев готов драться с Джошуа без зрителей

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Кубрат Пулев прокомментировал бой с Энтони Джошуа

#Пулев, #Джошуа

Источник – sport.ua.

Бой между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, ІBF и IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и претендентом по линии IBF Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО) может состояться без зрителей.

Об этом рассказал болгарский боксер.

“Я готов драться 20-го июня, 25-го июня или любую другую дату. Учитывая ситуацию, мир должен так или иначе приспособиться к новым обстоятельствам.

Не проблема провести бой с Джошуа без зрителей на стадионе. Все останутся дома, но смогут купить права на трансляцию. Не вижу в этом проблем, по крайней мере с финансовой точки зрения.

Так, шоу без болельщиков потеряет, но других вариантов нет”, – рассказал Пулев.

Напомним, бой Джошуа – Пулев может не состояться.

Источник: champion.com.ua
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