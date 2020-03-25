Уайт вызвал на бой Джошуа

Диллиан Уайт прокомментировал бой против Энтони Джошуа

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Источник – isport.ua.

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт хочет провести реванш с чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.

Об этом рассказал сам боксер.

“Мы встречались с ним в 2015-м году, и с того времени я здорово улучшил свой стиль, стал сильнее в плане физики и психологии. Мы с Джошуа уважаем друг друга. Хочу провести с ним еще два или три поединка на протяжении карьеры. Мне все равно, как закончится наш бой.

Он – чемпион мира, это невероятное достижение. Но время от времени каждому боксеру нужен пинок под зад, и я ему это устрою. У Джошуа есть все, что он пожелает. Все, что ему нужно – новые вызовы. Энтони знает, что нужно готовиться к бою со мной, поскольку я – очень опасный соперник”, – рассказал Вайт.