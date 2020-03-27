Американский супертяжеловес заразился коронавирусом

В целом спортсмен чувствует себя нормально

#Кауффман

Источник – Boxing Scene.

Американский супертяжеловес Трэвис Кауффман (32-3, 23 КО) заразился коронавирусом.

Об этом заявил сам спортсмен.

“У меня новости. В 11 часов меня разбудил телефонный звонок. Звонили из Департамента здравоохранения штата Пенсильвании и сказали: Вам сообщили в госпитале, что ваш тест на коронавирус показал положительный результат?

В общем, чувствую себя нормально. Но чувствую перепады. Сегодня самочувствие немного хуже, чем было вчера”, – сказал Кауффман.