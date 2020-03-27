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Бой Джошуа – Фьюри раньше февраля не состоится

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Планы сломал коронавирус и бой с Уайлдером

#Фьюри, #Джошуа

Источник – BoxingScene.

Тайсон Фьюри проведет бой с Деонттеєм Уайлдером летом, а поединка против Энтони Джошуа уже не раньше февраля следующего года.

Об этом заявил промоутер Фрэнк Уоррен.

“Этот поединок отодвигает дату возможного боя Фьюри – Джошуа. Отодвигает как минимум до февраля. Пока что все равно никакого бокса не будет.

Подготовка к любому бою усложнилась, за то, что через ограничения на перелеты сложно найти спарринг-партнеров”, – сказал Уоррен.

Ранее, Джошуа самоізолювався через коронавирус.

Источник: champion.com.ua
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