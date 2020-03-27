Бой Джошуа – Фьюри раньше февраля не состоится

Планы сломал коронавирус и бой с Уайлдером

#Фьюри, #Джошуа

Источник – BoxingScene.

Тайсон Фьюри проведет бой с Деонттеєм Уайлдером летом, а поединка против Энтони Джошуа уже не раньше февраля следующего года.

Об этом заявил промоутер Фрэнк Уоррен.

“Этот поединок отодвигает дату возможного боя Фьюри – Джошуа. Отодвигает как минимум до февраля. Пока что все равно никакого бокса не будет.

Подготовка к любому бою усложнилась, за то, что через ограничения на перелеты сложно найти спарринг-партнеров”, – сказал Уоррен.