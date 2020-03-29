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Бокс

Будущий соперник Ломаченко из-за астмы опасается коронавирус

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Лопес на время пандемии оставил Нью-Йорк

#Лопес

Источник – Boxingnews 24.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) волнуется по поводу пандемии коронавирус.

Об этом заявил сам боксер.

“Жду боя с Василием Ломаченко. Сейчас я уехал в Арканзас, решил оставить Нью-Йорк. Как вы можете видеть по новостям, Нью-Йорк переживает не лучшие времена. У меня астма, так что коронавирус для меня опасен. Стараюсь находиться подальше от эпицентра. Плюс в том, что все члены моей семьи здоровы”, – сказал Лопес.

Напомним, WBO перенесла бой Ломаченко – Лопес.

Источник: champion.com.ua
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