Будущий соперник Ломаченко из-за астмы опасается коронавирус

Лопес на время пандемии оставил Нью-Йорк

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Источник – Boxingnews 24.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) волнуется по поводу пандемии коронавирус.

Об этом заявил сам боксер.

“Жду боя с Василием Ломаченко. Сейчас я уехал в Арканзас, решил оставить Нью-Йорк. Как вы можете видеть по новостям, Нью-Йорк переживает не лучшие времена. У меня астма, так что коронавирус для меня опасен. Стараюсь находиться подальше от эпицентра. Плюс в том, что все члены моей семьи здоровы”, – сказал Лопес.