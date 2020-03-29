Будущий соперник Ломаченко из-за астмы опасается коронавирус

Лопес на время пандемии оставил Нью-Йорк
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Источник – Boxingnews 24.
Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) волнуется по поводу пандемии коронавирус.
Об этом заявил сам боксер.
“Жду боя с Василием Ломаченко. Сейчас я уехал в Арканзас, решил оставить Нью-Йорк. Как вы можете видеть по новостям, Нью-Йорк переживает не лучшие времена. У меня астма, так что коронавирус для меня опасен. Стараюсь находиться подальше от эпицентра. Плюс в том, что все члены моей семьи здоровы”, – сказал Лопес.
Напомним, WBO перенесла бой Ломаченко – Лопес.
Источник: champion.com.ua