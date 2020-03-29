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Хижняк возглавил комиссию боксеров AIBA

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#Хижняк, #AIBA

Украинский чемпион мира по боксу среди любителей Александр Хижняк стал председателем комиссии спортсменов Международной ассоциации бокса (AIBA).

Об этом сообщает официальный сайт AIBA.

“Для меня большая честь стать членом Исполнительного комитета AIBA впервые в истории в качестве одного из представителей спортсменов. Я серьезно отношусь к этому и намерен обеспечить постоянное включение интересов боксеров в процессы принятия стратегических и административных решений.

Для моей новой роли я поставил ряд приоритетных задач, таких как раннее утверждение календаря на ближайшие годы, в том числе системы квалификации для Олимпийских игр 2024 года. Я также считаю важным получать более подробное разъяснение критериев, используемых судьями для оценки раундов”, – сказал Хижняк.

Источник: champion.com.ua
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