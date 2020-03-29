Отец известного британского боксера умер от коронавирус

В Ярда умер отец
#Ярд, #коронавирус
Источник – Чемпион.
У британского боксера, бывшего претендента на титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе, Энтони Ярда (19-1; 18 КО) умер отец от коронавирус.
Об этом сам боксер написал в Instagram.
“Вчера мой отец умер от коронавирус. У него не было проблем со здоровьем.
Я веду закрытый образ жизни и, честно говоря, все еще нахожусь в шоке, но, возможно, это поможет людям оставаться дома. Это действительно не стоит риска”, – написал Ярд.
Ранее, будущий соперник Ломаченко из-за астмы опасается коронавирус.
Источник: champion.com.ua