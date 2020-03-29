Отец известного британского боксера умер от коронавирус

В Ярда умер отец

#Ярд, #коронавирус

Источник – Чемпион.

У британского боксера, бывшего претендента на титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе, Энтони Ярда (19-1; 18 КО) умер отец от коронавирус.

Об этом сам боксер написал в Instagram.

“Вчера мой отец умер от коронавирус. У него не было проблем со здоровьем. Я веду закрытый образ жизни и, честно говоря, все еще нахожусь в шоке, но, возможно, это поможет людям оставаться дома. Это действительно не стоит риска”, – написал Ярд.

Ранее, будущий соперник Ломаченко из-за астмы опасается коронавирус.