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Отец известного британского боксера умер от коронавирус

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В Ярда умер отец

#Ярд, #коронавирус

Источник – Чемпион.

У британского боксера, бывшего претендента на титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе, Энтони Ярда (19-1; 18 КО) умер отец от коронавирус.

Об этом сам боксер написал в Instagram.

“Вчера мой отец умер от коронавирус. У него не было проблем со здоровьем.

Я веду закрытый образ жизни и, честно говоря, все еще нахожусь в шоке, но, возможно, это поможет людям оставаться дома. Это действительно не стоит риска”, – написал Ярд.

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Источник: champion.com.ua
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