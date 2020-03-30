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Бокс

Бывший российский чемпион мира – о коронавирус: Может нас решили проредить

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Ковалев – о ситуации с коронавирусом

#Ковалев, #коронавирус

Источник – Чемпион.

Коронавирус является проявлением реакции планеты на все неадекватные человеческие поступки в отношении нее.

Об этом заявил бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев.

“Такое непростое время, берегите себя. На самом деле, это не шутки. В Америке, в Калифорнии мы сидим по домам с 14 марта. Не игнорируйте, это на самом деле засада. То ли нас решили проредить, то это реально планета так реагирует на все неадекватные человеческие поступки в отношении нее.

Вот она, Третья мировая. Может, это кому-то выгодно. Никто из нас не знает. Только один Бог знает, что происходит”, – сказал Ковалев.

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“Нас решили проредить”. @sergeykrusherkovalev считает, что коронавирус кому-то выгоден 👊 Экс-чемпион WBO в полутяжелом весе призвал болельщиков беречь себя 👏 #мировойбокс #ковалев #коронавирус #лакипанчнет #worldboxing #kovalev #coronavirus #luckypunchnet

Сообщение, распространенный Luckypunch: ЕЩЕ БОЛЬШЕ БОКСА👊 (@luckypunchnet) 29 Мар 2020 г. в 11:59 PDT

Ранее, братья Кличко признаны лучшими суперваговиками 21 века по версии авторитетного издания.

Источник: champion.com.ua
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