Бывший российский чемпион мира – о коронавирус: Может нас решили проредить

Ковалев – о ситуации с коронавирусом
#Ковалев, #коронавирус
Источник – Чемпион.
Коронавирус является проявлением реакции планеты на все неадекватные человеческие поступки в отношении нее.
Об этом заявил бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев.
“Такое непростое время, берегите себя. На самом деле, это не шутки. В Америке, в Калифорнии мы сидим по домам с 14 марта. Не игнорируйте, это на самом деле засада. То ли нас решили проредить, то это реально планета так реагирует на все неадекватные человеческие поступки в отношении нее.
Вот она, Третья мировая. Может, это кому-то выгодно. Никто из нас не знает. Только один Бог знает, что происходит”, – сказал Ковалев.
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“Нас решили проредить”. @sergeykrusherkovalev считает, что коронавирус кому-то выгоден 👊 Экс-чемпион WBO в полутяжелом весе призвал болельщиков беречь себя 👏 #мировойбокс #ковалев #коронавирус #лакипанчнет #worldboxing #kovalev #coronavirus #luckypunchnet
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