Бывший российский чемпион мира – о коронавирус: Может нас решили проредить

Ковалев – о ситуации с коронавирусом

#Ковалев, #коронавирус

Источник – Чемпион.

Коронавирус является проявлением реакции планеты на все неадекватные человеческие поступки в отношении нее.

Об этом заявил бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев.

“Такое непростое время, берегите себя. На самом деле, это не шутки. В Америке, в Калифорнии мы сидим по домам с 14 марта. Не игнорируйте, это на самом деле засада. То ли нас решили проредить, то это реально планета так реагирует на все неадекватные человеческие поступки в отношении нее.

Вот она, Третья мировая. Может, это кому-то выгодно. Никто из нас не знает. Только один Бог знает, что происходит”, – сказал Ковалев.