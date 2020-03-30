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Кличко могут включить в международный зал боксерской славы

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Среди кандидатов по-настоящему звездные боксеры

#Кличко

Источник – klitschko-brothers.com.

Владимир Кличко вошел в число кандидатов на включение в международный зал боксерской славы в 2021-м году.

Об этом сообщает ESPN.

В этот раз среди кандидатов по-настоящему звездные боксеры.

Так, компанию украинцу в голосовании составят один из лучших боксеров в истории, чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер, Мигель Котто, который выигрывал пояса в четырех дивизионах, а также бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Андре Уорд.

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Победитель голосования будет объявлен в декабре.

Ранее, братья Кличко признаны лучшими суперваговиками 21 века по версии авторитетного издания.

Источник: champion.com.ua
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