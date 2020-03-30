Миллер: Усику повезло, что он не боксировал со Спонгом

Американец уверен, что Тайрон нокаутировал бы Александра
#Усик #Спонг
Источник – EsNews.
Боксер Тайрон Спонг мог бы одержать победу над украинцем Александром Усиком.
Об этом заявил американский супертяжеловес Джаррелл Миллер.
“Я думаю, что Усику повезло. Почему? Просто он не боксировал с Тайроном Спонг. Если бы мы увидели этот бой, то Спонг нокаутировал бы его. Я в этом уверен”, – заявил Миллер.
Напомним, что Спонг должен был стать первым соперником украинца в супертяжелом весе, однако ему запретили проводить бои из-за употребления допинга.
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Источник: champion.com.ua