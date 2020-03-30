Обладателя титула WBO, который записал видеоурок по избиению женщин, жестко наказали

Причиной отстранения стала публикация видео в социальных сетях

#Сондерс

Источник – championat.com.

Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс был временно лишен боксерской лицензии.

Об этом сообщает Sky Sports.

Причиной этого стала публикация видео в социальных сетях, на котором Сондерс на примере боксерской груши объяснял, как бить свою девушку или жену во время ссоры на шестой день самоизоляции.

Британский совет по контролю бокса принял решение приостановить через эту публикацию боксерскую лицензию Сондерса.

Вскоре Сондерс принес извинения за это видео и пообещал пожертвовать 25 000 фунтов стерлингов благотворительным организациям по борьбе с насилием в семье.