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Бокс

Обладателя титула WBO, который записал видеоурок по избиению женщин, жестко наказали

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Причиной отстранения стала публикация видео в социальных сетях

#Сондерс

Источник – championat.com.

Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс был временно лишен боксерской лицензии.

Об этом сообщает Sky Sports.

Причиной этого стала публикация видео в социальных сетях, на котором Сондерс на примере боксерской груши объяснял, как бить свою девушку или жену во время ссоры на шестой день самоизоляции.

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Британский совет по контролю бокса принял решение приостановить через эту публикацию боксерскую лицензию Сондерса.

Вскоре Сондерс принес извинения за это видео и пообещал пожертвовать 25 000 фунтов стерлингов благотворительным организациям по борьбе с насилием в семье.

Источник: champion.com.ua
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