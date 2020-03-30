Рою Джонсону предлагали 40 млн долларов за бой против Тайсона

#Тайсон #Джонс

Источник – Чемпион.

Рой Джонс в 2003 году отказался от поединка с Майком Тайсоном.

Об этом рассказал ексчемпіон мира в двух весовых категориях Андре Уорд.

По словам Уорда, Джонсу предлагали за этот бой около 40 миллионов долларов. Однако Рой якобы отклонил выгодное соглашение, поскольку хотел больше денег и верил, что этот … мегафайт все равно рано или поздно произойдет.

“Джонсу предложили бой с Майком Тайсоном. Пожалуй, я озвучу точные цифры, если скажу, что Рою гарантировали около 40 миллионов долларов. Это было выгодным предложением. Ты остаешься в хевівейті, поддерживаешь вес, а Тайсон в то время уже был не совсем Тайсоном. Так, Майк оставался опасным, но не таким, как раньше. Они работали над этим боем. Я слышал, что Рой хотел больше денег.

Рой как-то сказал: “Бой с Тайсоном никуда от меня не денется”. Вот так закончилась эта история”, – сказал Ворд.