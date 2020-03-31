Бой Усик – Чисора перенесено на июль

Стала известна возможная дата боя Усик – Чисора
#Усик #Чисора, #бокс
Источник – k2promotionsukraine.
Бой между украинцем Александром Усиком (17-0, 13 КО) и британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) предварительно перенесен на июль.
Об этом сообщает промоутерская компания K2 Promotions Ukraine.
Поединок может состояться и позже, все зависит от ситуации с коронавирусом в мире.
Сначала бой Усик – Чисора был запланирован на 23 мая в Лондоне, однако его перенесли из-за пандемии коронавірусної инфекции.
Напомним, Усик в тройке лучших супертяжей мира.
Источник: champion.com.ua