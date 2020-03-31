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Бой Усик – Чисора перенесено на июль

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Стала известна возможная дата боя Усик – Чисора

#Усик #Чисора, #бокс

Источник – k2promotionsukraine.

Бой между украинцем Александром Усиком (17-0, 13 КО) и британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) предварительно перенесен на июль.

Об этом сообщает промоутерская компания K2 Promotions Ukraine.

Поединок может состояться и позже, все зависит от ситуации с коронавирусом в мире.

Сначала бой Усик – Чисора был запланирован на 23 мая в Лондоне, однако его перенесли из-за пандемии коронавірусної инфекции.

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Напомним, Усик в тройке лучших супертяжей мира.

Источник: champion.com.ua
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