Бой Усик – Чисора перенесено

Пока поединок перенесен на неопределенное время

#Усик #Чисора

Источник – sport.ua.

Бой Александр Усик – Дерек Чисора, который должен был состояться 23-го мая, перенесен на не определенный срок.

Об этом сообщила пресс-служба Matchroom Boxing.

В понедельник Британская комиссия по контролю за боксом за пандемии коронавирус запретила проводить любые поединки в стране до конца мая, поэтому бой ожидаемо перенесли.

Новая дата поединка пока не названа.

При этом промоутеры перенесли бой Диллиан Уайт – Александр Поветкин, который должен был пройти 2-го мая, но уже назвали новую дату – 4 июля.

Вероятно, бой украинца перенесут минимум на конец июля, что должно подвинуть и поединок Энтони Джошуа – Кубрат Пулев, намеченный на 20-е июня.

Напомним, Усик в тройке лучших супертяжей мира.