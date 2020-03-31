Бой Усик – Чисора перенесено

Пока поединок перенесен на неопределенное время
#Усик #Чисора
Источник – sport.ua.
Бой Александр Усик – Дерек Чисора, который должен был состояться 23-го мая, перенесен на не определенный срок.
Об этом сообщила пресс-служба Matchroom Boxing.
В понедельник Британская комиссия по контролю за боксом за пандемии коронавирус запретила проводить любые поединки в стране до конца мая, поэтому бой ожидаемо перенесли.
Новая дата поединка пока не названа.
При этом промоутеры перенесли бой Диллиан Уайт – Александр Поветкин, который должен был пройти 2-го мая, но уже назвали новую дату – 4 июля.
Вероятно, бой украинца перенесут минимум на конец июля, что должно подвинуть и поединок Энтони Джошуа – Кубрат Пулев, намеченный на 20-е июня.
Напомним, Усик в тройке лучших супертяжей мира.