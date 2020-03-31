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Бокс

Бывший чемпион мира: Фьюри одержит легкую победу над Джошуа

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Энтони не хватит навыков для боя с Тайсоном

#Хан #Джошуа

Источник – Fighthype.com.

Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) в поединке с Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) одержал бы уверенную победу.

Об этом заявил бывший чемпион мира Амир Хан.

“Мое мнение, и я всегда об этом говорил, что Тайсон Фьюри – лучший тяжеловес в дивизионе.

С его набором навыков он победит любого нокаутеры. То, что он сделал с Деонтеем Уайлдером, никто не ожидал.

Я все еще поддерживаю Фьюри, и если он получит этот бой, то это будет легкая победа для него. Я чувствую, что AJ – это скорее представитель роботизированного стиля, вроде Фрэнка Бруно, но он очень сильный. Если AJ поймает вас, то причиняет боль. Но мы видели, как Фьюри ударил сильнейший нокаутер Уайлдер, и он снова поднялся на ноги”, – отметил Хан.

Ранее, Джошуа самоізолювався через коронавирус.

Источник: champion.com.ua
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