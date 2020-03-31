Гірн: Джошуа готов к третьему бою против Руиса

Эдди Гірн прокомментировал бой Джошуа – Руис

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Источник – isport.ua.

Чемпион мира WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа может выйти на ринг против Энди Руиса.

Об этом рассказал промоутер британца Эдди Гірн.

“Такой поединок возможен, но он произойдет точно не сейчас. Было бы здорово снова вернуться в Нью-Йорк на арену Madison Square Garden. Но инвесторы из Саудовской Аравии не хотят, чтобы Джошуа шел, они готовы платить за каждый бой Энтони. Саудиты готовы пойти на все, чтобы он до конца карьеры боксировал там.

Джошуа может боксировать с любым соперником. В том числе он готов провести третий бой с Руисом. Но Энди нужно сначала несколько раз выйти в ринг, чтобы одержать парочку побед. Сейчас никто знает, как решит Энди? Он заработал хорошие деньги. Возможно, Руис даже решит завершить карьеру”, – рассказал Гірн.