Вторник, 31 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксГірн: Джошуа готов к третьему бою против Руиса
Бокс

Гірн: Джошуа готов к третьему бою против Руиса

AdminНет комментариев
Добавлено

Эдди Гірн прокомментировал бой Джошуа – Руис

#Руис, #Иисус, #бокс

Источник – isport.ua.

Чемпион мира WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа может выйти на ринг против Энди Руиса.

Об этом рассказал промоутер британца Эдди Гірн.

“Такой поединок возможен, но он произойдет точно не сейчас. Было бы здорово снова вернуться в Нью-Йорк на арену Madison Square Garden. Но инвесторы из Саудовской Аравии не хотят, чтобы Джошуа шел, они готовы платить за каждый бой Энтони. Саудиты готовы пойти на все, чтобы он до конца карьеры боксировал там.

Джошуа может боксировать с любым соперником. В том числе он готов провести третий бой с Руисом. Но Энди нужно сначала несколько раз выйти в ринг, чтобы одержать парочку побед. Сейчас никто знает, как решит Энди? Он заработал хорошие деньги. Возможно, Руис даже решит завершить карьеру”, – рассказал Гірн.

Ранее, Джошуа самоізолювався через коронавирус.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

два + пять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Бой Усик – Чисора перенесено

Бывший российский чемпион мира – о коронавирус: Может нас решили проредить

Бой Усик — Чисора перенесен на неопределенный срок

Обладателя титула WBO, который записал видеоурок по избиению женщин, жестко наказали

Кличко могут включить в международный зал боксерской славы

Закрыть