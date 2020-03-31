Хейни: Готов драться с Ломаченко

Девин Хейни прокомментировал своих будущих соперников

#Хэйни, #Ломаченко

Источник – ua.tribuna.com.

Американский боксер Девин Хейни (24-0, 15 КО) готов драться с лучшими боксерами легкого веса.

Об этом рассказал сам боксер.

“Мне кажется, что мое плечо находится даже в лучшем состоянии, чем перед травмой. Безусловно, я рад.

Есть много бойцов, с которыми я готов провести бой: Лопес, Ломаченко, Джервонта Дэвис, Райан Гарсия, Люк Кэмпбелл, Хавьер Фортуна.

Мы должны начать организовывать эти поединки сейчас, ведь в конце концов я, Теофімо и Райан Гарсия поднимемся в весе. Поэтому сейчас – идеальное время”, – сказал Хейни.