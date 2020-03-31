Лопес: Я задавлю Ломаченко мышцами

Американец – о бой против Ломаченко
#Лопес, #Ломаченко
Источник – Bad Left Hook.
Бой чемпиона мира в легком весе по версии IBF Теофімо Лопеса с украинцем Василием Ломаченко не завершится быстро.
Об этом заявил американский боксер.
“Я чувствую, что бой не завершится быстро. Он закончится в середине. Это будет хороший поединок, который не продлится всю дистанцию. Мы не пройдем все 12 раундов.
Не думаю, что бой станет соревнованием в техническом мастерстве. В определенный момент техника будет присутствовать, но потом я задавлю Ломаченко мышцами”, – отметил Лопес.
Бой Ломаченко – Лопес планировался на 30 мая, но был перенесен из-за пандемии коронавирус.
Источник: champion.com.ua