Лопес: Я задавлю Ломаченко мышцами

Американец – о бой против Ломаченко

#Лопес, #Ломаченко

Источник – Bad Left Hook.

Бой чемпиона мира в легком весе по версии IBF Теофімо Лопеса с украинцем Василием Ломаченко не завершится быстро.

Об этом заявил американский боксер.

“Я чувствую, что бой не завершится быстро. Он закончится в середине. Это будет хороший поединок, который не продлится всю дистанцию. Мы не пройдем все 12 раундов.

Не думаю, что бой станет соревнованием в техническом мастерстве. В определенный момент техника будет присутствовать, но потом я задавлю Ломаченко мышцами”, – отметил Лопес.