Вторник, 31 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксЛопес: Я задавлю Ломаченко мышцами
Бокс

Лопес: Я задавлю Ломаченко мышцами

AdminНет комментариев
Добавлено

Американец – о бой против Ломаченко

#Лопес, #Ломаченко

Источник – Bad Left Hook.

Бой чемпиона мира в легком весе по версии IBF Теофімо Лопеса с украинцем Василием Ломаченко не завершится быстро.

Об этом заявил американский боксер.

“Я чувствую, что бой не завершится быстро. Он закончится в середине. Это будет хороший поединок, который не продлится всю дистанцию. Мы не пройдем все 12 раундов.

Не думаю, что бой станет соревнованием в техническом мастерстве. В определенный момент техника будет присутствовать, но потом я задавлю Ломаченко мышцами”, – отметил Лопес.

Бой Ломаченко – Лопес планировался на 30 мая, но был перенесен из-за пандемии коронавирус.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

один + 15 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Украинский боксер заразился гепатитом во время боя с россиянином

Бой Усик – Чисора перенесено на июль

Хейни: Готов драться с Ломаченко

Гірн: Джошуа готов к третьему бою против Руиса

Бой Усик – Чисора перенесено

Закрыть