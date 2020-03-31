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Бокс

Теофимо Лопес: Я задавлю Ломаченко мышцами

Сергей СумскойНет комментариев
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Теофимо Лопес в очередной раз резко высказался об украинце Василии Ломаченко.

По его словам, этот бой не завершится быстро, а итог будет известен середине поединка.

«Это будет хороший поединок, который не продлится всю дистанцию. Мы не пройдем все 12 раундов.

В определенный момент техника будет присутствовать, но затем я задавлю Ломаченко мышцами. Я буду быковать», – приводит слова Лопеса Bad Left Hook.

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Напомним, бой Ломаченко – Лопес был запланирован на 30 мая, но ранее было принято решение о его переносе из-за пандемии. Новая дата боя на данный момент неизвестна.

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Тэги: Василий ЛомаченкоТеофимо Лопес
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