Украинский боксер заразился гепатитом во время боя с россиянином

Источник – Чемпион.

Украинский боксер Карен Чухаджян заразился гепатитом А во время боя против россиянина Сергея Воробьева

Об этом боксер сообщил в facebook.

Актуально: Украинец Чухаджян победил россиянина в бою за титул WBA

Чухаджян рассказал, что Воробьев сам не знал, что болен, поэтому не держит на россиянина зла.

“Надеюсь, что вы не забываете про тренировки даже дома. Хотел бы и я показать свои домашние тренировки, но сейчас я на вынужденном отдыхе. Так случилось, что мой карантин начался еще в начале марта, когда меня положили в больницу. Дело в том, что во время боя. Я заразился гепатитом А. Заразился от соперника. Скажу сразу, он сам не знал, что болен. Поэтому я не держу зла, ни в чем никого не обвиняю.

Сейчас для всего мира очень непростой период. Верю, что все закончится благополучно для каждого из нас. Мойте руки, высыпайтесь, соблюдайте карантин и укрепляйте иммунитет домашними тренировками. Вскоре я к вам присоединюсь. Как видите, заболеть можно где и когда угодно. Поэтому берегите себя даже после окончания карантина, следите за своим самочувствием, но самое главное – сохраняйте бодрость духа”, – написал Чухаджян.

Чахаджян является обладателем титула WBA (Всемирной боксерской ассоциации) International в полусреднем весе (до 66,7 кг), за свою карьеру провел 17 боев, и лишь в одном из них проиграл.