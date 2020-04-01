Джошуа потерял близкого друга от коронавирус

Коронавирус у Энтони Джошуа забрал близкого друга
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Источник – espreso.tv.
Чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа через коронавирус потерял близкого друга.
Об этом рассказал сам боксер.
“Тем, кто пострадал и потерял близких через коронавирус, я хочу сказать: держите высоко голову. Я также потерял людей, имеющих отношение к моему боксерского зала, близкого друга, друзей моих друзей. Это серьезно, когда этот вирус подбирается к твоему дому. Даже такой бунтарь, как я, придерживается рекомендаций врачей”, – сказал Джошуа.
Ранее, Джошуа самоізолювався через коронавирус.
Источник: champion.com.ua