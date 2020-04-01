Фьюри: Избиение Уайлдера никогда не надоедает

Британец готов провести третий бой против американца

#Фьюри, #Уайлдер

Источник Daily Star.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) готов и в третий раз драться против американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).

Об этом заявил британец.

“Я буду вынужден дать ему немного больше. Очевидно, что избиение Уайлдера никогда не надоедает, это одна из вещей, которыми ты можешь гордиться.

Я действительно сделал то, о чем говорил перед боем. Мало кто, тем более в боксе, говорит что-то, а потом делает именно то, что собирался. Я гордился этим боем. С нетерпением жду, когда исчезнет этот коронавирус, чтобы мир вернулся к нормальной жизни, а я – к своей работе.

Из каждой негативной ситуации можно извлечь положительные результаты. Для меня он заключается в том, что я могу много времени проводить с семьей и детьми. Мы занимаемся семейными делами, на которые обычно мне не хватает времени”, – сказал Фьюри.