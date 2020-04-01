Сиренко: Я бил мешков в ЮАР, но не было другого выбора

Украинец рассказал о своих выступлениях в ЮАР

#Сиренко

Источник – xsport.ua.

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко (13-0, 12 КО) во время выступлений в ЮАР дрался с соперниками низкого уровня, откровенными мешками.

Об этом заявил сам боксер.

“В ЮАР бил мешков, я не спорю. Не то, чтобы мне было стыдно за мою историю в ЮАР, но не было другого выбора. Боксировал с тем, кого мне давали. Я даже приезжал на взвешивание и не понимал, кто мой соперник.

Так что я не парился, честное слово. Боксирую с мешками, но что я могу сделать? У меня не было на тот момент никаких контрактов, мне никто не мог проплатить хороших соперников. Если я боксирую с ними, это не значит, что я сам не хочу драться с тем, кто лучше.

Хороший соперник всегда хочет получить гонорар за свой бой. Никто не хочет выходить и биться бесплатно. Это работа, мы тоже очень сильно работаем. Я в тот момент не переживал за то, сколько заработаю. Понимал, что мне нужно начать свою карьеру, сделать бои, что в будущем все будет. Поэтому я очень спокойно относился к вот этих вот финансовых моментов”, – отметил Сиренко.