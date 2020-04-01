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Сиренко: В боксе очень много лживых людей

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Украинец в Лас-Вегасе спарринговал с топовыми спортсменами

#Сиренко

Источник – xsport.ua.

У украинского боксера супертяжелого веса Владислава Сиренко (13-0, 12 КО) сорвался контракт в Лас-Вегасе на 10 боев.

Об этом заявил сам боксер.

“Контракт в Лас-Вегасе на 10 боев сорвался. Самая большая проблема в том, что в боксе очень много лживых людей. Тех, кто хочет зарабатывать, не вкладывая. Наверное, мы тоже попали в такую историю. Нас пригласили, сказали приезжать в Лас-Вегас, что будем боксировать. Мы приехали, жили там в доме, тренировались каждый день.

Спортсмены меня поймут. Когда тебе говорят, что нужно готовиться, что вот скоро бой, то ты там пытаешься быть на пике, шпариш, усердно тренируешься, держишь себя на определенной диете, в какой-то вазе. Месяц ты тренируешься в таком режиме, ну полтора. Ты не можешь на машине постоянно ехать 200 км/ч – бензин закончится. Надо где-то ехать быстро, где медленно. В спорте так же.

Мы так просидели в ожидании боя, но он не происходил. Мы уже туда-сюда. Кое-как нам сделали поединок, мы відбоксували, потом снова вернулись в Африку, но с пониманием того, что это все было ни о чем. Но это тоже определенный опыт. Я побывал в Лас-Вегасе, пожил там. Спарринговал с топовыми спортсменами”, – отметил Сиренко.

Ранее, Сиренко проведет бой против экс-соперника Усика.

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Напомним, Усик в тройке лучших супертяжей мира.

Источник: champion.com.ua
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