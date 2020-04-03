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Амир Хан готов завершить карьеру боксера

Андрей ОгородникНет комментариев
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Амир Хан

Известный британский боксер Амир Хан, несмотря на молодой для боксера возраст 33 года, задумывается о завершении профессиональной карьеры.

По словам боксера, окончательное решение он примет после завершения тренировочного лагеря, но скорей всего, что бой против Диба Билли станет последним для него.

Напомним, за свою карьеру Амир Хан провел 39 боев (34-5, 21 КО). Среди самых известных его соперников были Сауль Альварес, Теренс Кроуфорд, Заб Джуда, Пол Малиньяджи, дрался он также и с украинским боксером Андреем Котельников. В прошлом Амир Хан чемпион мира по версиям WBA (2009—2011) и IBF (2011) в 1-м полусреднем весе

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Тэги: Амир ХанАндрей КотельникСауль Альварес
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