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Бой Джошуа с Пулевым не состоится 20 июня

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Промоутеры ведут работу над новой датой мероприятия

#Пулев, #Джошуа

Источник – sport.ua.

Поединок за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO Энтони Джошуа из Великобритании (23-1, 21 КО) и болгарским претендентом Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО) не состоится 20 июня, как планировалось изначально.

Об этом сообщает Matchroomboxing.

Промоутеры ведут работу над новой датой мероприятия, которое организовано Matchroom Boxing и 258 Management совместно с Top Rank и Epic Sports Entertainment. Продолжается изучаться возможность проведения этого боя на стадионе клуба Тоттенхэм.

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Джошуа вернул себе чемпионские пояса в декабре, победив Энди Руиса в бою-реванше. Пулев после поражения от Владимира Кличко (в 2014 году) выиграв 8 боев подряд, включая Дерека Чисору, Самуэля Питера, Хьюи Фьюри и других, заработав претендентский статус.

Ранее, Джошуа самоізолювався через коронавирус.

Источник: champion.com.ua
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