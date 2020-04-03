Лопес включил Ломаченко в ТОП-5 лучших боксеров мира

Теофімо Лопес назвал лучших боксеров современности
#Ломаченко, #Зеленский, #бокс
Источник – ua.tribuna.com.
Чемпион IBF в легком весе Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) назвал свой ТОП-5 лучших действующих боксеров мира независимо от весовой категории.
Об этом рассказал сам боксер.
“В мой ТОП-5 лучших боксеров входят Теренс Кроуфорд, Сауль Альварес, Наоя Иноуэ, Тайсон Фьюри и, видимо, Василий Ломаченко”, – сказал Лопес.
Бой Ломаченко – Лопес должен был состояться 30 мая, однако поединок перенесли из-за пандемии коронавирус.
Напомним, Ломаченко получил угрозу от Хэйни.
Источник: champion.com.ua