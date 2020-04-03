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Бокс

Лопес включил Ломаченко в ТОП-5 лучших боксеров мира

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Теофімо Лопес назвал лучших боксеров современности

#Ломаченко, #Зеленский, #бокс

Источник – ua.tribuna.com.

Чемпион IBF в легком весе Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) назвал свой ТОП-5 лучших действующих боксеров мира независимо от весовой категории.

Об этом рассказал сам боксер.

“В мой ТОП-5 лучших боксеров входят Теренс Кроуфорд, Сауль Альварес, Наоя Иноуэ, Тайсон Фьюри и, видимо, Василий Ломаченко”, – сказал Лопес.

Бой Ломаченко – Лопес должен был состояться 30 мая, однако поединок перенесли из-за пандемии коронавирус.

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Напомним, Ломаченко получил угрозу от Хэйни.

Источник: champion.com.ua
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