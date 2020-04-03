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Бокс

Владислав Сиренко вошел в ТОП-50 лучших супертяжей планеты

Андрей ОгородникНет комментариев
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Владислав Сиренко

Один из самых перспективны украинских боксеров Владислав Сиренко, который выступает в супертяжелом весе, сделал большой скачек в рейтинге лучших боксеров планеты по версии авторитетного портала BoxRec.

Украинский боксер, который в предыдущей версии занимал 90-е место, поднялся на 49-ое место рейтинга боксеров в супертяжелом весе. 28 марта Владислав Сиренко (13-0, 12 КО) должен был биться в рамках боксерского вечера в Германии, но в связи с пандемией коронавируса бой отменили.

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Отметим, В ТОП-50 рейтинга BoxRec входит помимо Сиренко лишь Александр Усик, который занимает высокую 4-ую позицию, уступая лишь звездным Тайсону Фьюри, Деонтею Уайлдеру и Энтони Джошуа.

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Тэги: Александр УсикВладислав Сиренкоглавное
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