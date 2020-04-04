Александр Красюк о кризисе: Бокс остановить нельзя

Гендиректор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк отметил, что экономический кризис повлияет на бокс, но этот вид спорта продолжит существовать.

По его словам, из-за кризиса все в мире бокса будут зарабатывать меньше.

Также он думает, что будет падать стоимость покупки телевизионных прав, цены на билеты, а также снижаться гонорары.

«Но нельзя сказать, что это остановит индустрию. Бокс остановить нельзя. Бокс прошел, великую депрессию, мировые войны, но по сей день существует. Но не все промоутеры «выживут», – приводит слова Красюка ютуб-канал VideoBoxing.