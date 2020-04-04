Атлас: Ломаченко становится медленным

Тренер Гвоздика указал на проблему Ломаченко

#Ломаченко

Источник – xsport.ua.

Через возраст украинский чемпион WBC, WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко становится медленнее.

Об этом рассказал американский эксперт и тренер Александра Гвоздика (17-1, 14 КО) Тедди Атлас.

“Ломаченко становится медленнее. Я люблю его. Но думаю, что в последнее время это начало проявляться. Он мне нравится. Я поставил его в ТОП-10 после дебютного поединка. Хотя на меня тогда смотрели, как на сумасшедшего. Но я верю в то, во что я верю.

Пока это не проявляется очень сильно, но немного заметно. С успехом, которого он достиг, после 400 поединков в любителях, он был на высоком уровне очень долго. Он заставил свое тело пройти через многое. Да, он все еще доминирует в своих поединках. Но часы тикают. Время идет вперед, оно не останавливается ни для кого. Ты же не робот”, – рассказал Атлас.