Известный британский боксер за неделю из-за коронавируса потерял отца и бабушку

Известный британский боксер Энтони Ярд, который выступает в полутяжелом весе, поделился печальными известиями. В течении недели из-за осложнений вызванных коронавирусом он потерял сразу двух членов семьи.

«Я потерял бабушку из-за этого вируса. Буквально за несколько дней вирус забрал жизни моего отца и его матери. Так что это всё очень серьёзно. А люди продолжают без необходимости выходить из своих домов. Знаю, что они по-разному относятся к COVID-19. У меня тоже есть своё мнение. Но подумайте вот о чём, разве стоит рисковать своей жизнью в попытках доказать правильность своего мнения на счёт вируса? Просто оставайтесь дома».

Напомним, Энтони Ярд (19-1, 18 КО) в августе прошлого года был близок к победе в бою за звание чемпионом мира по версии WBO, но несмотря на преимущество над российским чемпионом Сергеем Ковалевым, в одиннадцатом раунде уступил нокаутом.