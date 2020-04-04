Александр готов драться с Чіосорою в июле
#Усик #Чисора
Источник – VideoBoxing.
Україснький боксер Александр Усик продолжает готовиться к поединку с Дереком Чисорой, несмотря на перенос поединка.
Об этом рассказал промоутер украинца Александр Красюк.
“Усик очень здравомыслящий человек. Он осознавал, понимал и очень профессионально к этому отнесся. Он не бросил все и не ушел из тренировочного лагеря, Саша продолжил доводить начатое дело до конца, держа в голове, что бой может состояться в июле”, – сказал Красюк.
Напомним, промоутер Усика объяснил перенос боя с Чисорой.
Источник: champion.com.ua