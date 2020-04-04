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Красюк: Усик – очень здравомыслящий человек

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Александр готов драться с Чіосорою в июле

#Усик #Чисора

Источник – VideoBoxing.

Україснький боксер Александр Усик продолжает готовиться к поединку с Дереком Чисорой, несмотря на перенос поединка.

Об этом рассказал промоутер украинца Александр Красюк.

“Усик очень здравомыслящий человек. Он осознавал, понимал и очень профессионально к этому отнесся. Он не бросил все и не ушел из тренировочного лагеря, Саша продолжил доводить начатое дело до конца, держа в голове, что бой может состояться в июле”, – сказал Красюк.

Напомним, промоутер Усика объяснил перенос боя с Чисорой.

Источник: champion.com.ua
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