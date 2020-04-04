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Кузен Тайсона Фьюри начинает профессиональную карьеру

Андрей ОгородникНет комментариев
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Джошуа Фрэнкхем

В семействе Фьюри в ближайшее время может появится ещё один профессиональный боксер.

Помимо Тайсона Фьюри и его родного брата Хьюи, в скором времени на профессиональном ринге может появится их двоюродный брат Джошуа Фрэнкхем, который подписал контракт с промоутером Френком Уорреном.

В отличии от братьев Фьюри, которые выступают в супертяжелом весе, Джошуа Фрэнкхем выступает в первом среднем весе. В свои двадцать лет он является четырехкратным чемпионом Англии. На любительском уровне его показатели следующие (31-6).

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Сообщается, что Тайсон Фьюри лично намерен следить за прогрессом своего кузена и всячески ему помогать.

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Тэги: Джошуа ФрэнкхемТайсон ФьюриХьюи Фьюри
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