Кузен Тайсона Фьюри начинает профессиональную карьеру

В семействе Фьюри в ближайшее время может появится ещё один профессиональный боксер.

Помимо Тайсона Фьюри и его родного брата Хьюи, в скором времени на профессиональном ринге может появится их двоюродный брат Джошуа Фрэнкхем, который подписал контракт с промоутером Френком Уорреном.

В отличии от братьев Фьюри, которые выступают в супертяжелом весе, Джошуа Фрэнкхем выступает в первом среднем весе. В свои двадцать лет он является четырехкратным чемпионом Англии. На любительском уровне его показатели следующие (31-6).

Сообщается, что Тайсон Фьюри лично намерен следить за прогрессом своего кузена и всячески ему помогать.